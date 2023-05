Deventer wethouder heeft buik vol van extra taken vanuit Den Haag: ‘Het piept en kraakt binnen de gemeente’

GA Eagles blijft tot slotdag in de race voor Europees ticket na ruime zege op FC Volendam

Go Ahead Eagles deed tegen FC Volendam wat het moest doen: (ruim) winnen: 3-0. Om de kans op Europese play-offs in leven te houden, moesten de belangrijkste concurrenten dan wel punten verspelen. Heerenveen weigerde lang aan dat verhaal mee te werken, maar gaf in de slotfase een voorsprong weg tegen PSV (3-3). Op de laatste speeldag valt de beslissing om het Europese ticket.