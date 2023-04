Deventer wethouder heeft geen spijt van aanpak McDonald’s: ‘Goed dat we hier over konden spreken’

Terug naar de tijd van ridders en de Hanze tijdens Middel­eeuws Festijn in Deventer Worpplant­soen

Ridders in harnassen, boogschutters en zwaardgevechten. In het Deventer Worpplantsoen kunnen bezoekers zich op zaterdag 22 april in middeleeuwse sferen begeven. In het kader van het Hanzejaar 2023 speelt zich hier de eerste editie van het Middeleeuws Festijn af.