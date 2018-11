Deventer wethouder Kolkman gaat door het stof, maar mag blijven zitten

Wethouder Jan Jaap Kolkman (PvdA) van de gemeente Deventer geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt rondom de mislukte samenwerking met het inmiddels failliete bedrijf Werkmakelaar-Oost. Tegen de gemeenteraad zei de bestuurder woensdagavond: „Terugkijkend kan ik zeggen dat ik dingen anders had moeten doen. Ik had onder meer dichter op de uitvoering moeten zitten.”

De gemeenteraad debatteerde over het recent verschenen onderzoeksrapport over de regie van de gemeente rondom het bedrijf Werkmakelaar-Oost. Bij dit bedrijf, dat was opgetuigd rondom een subsidieregeling van de gemeente, gingen bijstandsgerechtigden aan de slag. De werkzaamheden vonden plaats in productiehallen. Daar werden onder meer sponzen ingepakt en relatiegeschenken geassembleerd. In juni ging het bedrijf failliet. Medewerkers die al maanden geen salaris kregen, hadden het faillissement aangevraagd.

Problemen

Kolkman zei dat het Werkmakelaar-Oost ‘niet is gelukt de organisatie te laten bloeien’. Daarmee doelde hij op de financiële problemen waar het productiebedrijf al snel in verzeild raakte. Toen dit gebeurde, werkte het college meerdere keren mee het vervroegd uitkeren van subsidievoorschotten, om het bedrijf en - met name - de medewerkers te helpen. Anders konden geen salarissen betaald worden. De gemeenteraad werd hier pas in maart van dit jaar, toen het bedrijf medewerkers wilde ontslaan, over geïnformeerd. Kolkman: „Dit had anders gemoeten.”