Deventer wethouder moet zich verantwoorden om '19de-eeuws werkgeverschap'

De raadsfracties waren het woensdagavond snel eens, nadat enkele oud-werknemers van Werkmakelaar-Oost hadden verteld over hoe met hen was omgesprongen. Ze willen het debat over de mislukte samenwerking met het productiebedrijf binnenkort laten plaatsvinden tijdens een gemeenteraadsvergadering, waarbij Kolkman mag uitleggen waarom het allemaal zo gelopen is.

Schimmel

De oud-medewerkers - allemaal mensen die vanuit een bijstandssituatie bij het bedrijf aan de slag gingen - schetsten tijdens de politieke raadstafel een onthutsend beeld. Onder meer over hoe met blote handen schimmel van snoepgoed moest worden gekrabd. Of over blauwbekkende mensen in de productiehallen, omdat de bedrijfseigenaren de verwarming niet zouden willen aanzetten. Kolkman reageerde geschokt. „Wat moet je hierover zeggen? Hier is een beschrijving gegeven van 19de-eeuws werkgeverschap. Ik hoor deze verhalen nu voor het eerst van medewerkers zelf, en niet van een journalist."

Het was Kolkman zelf die in 2015, toen Deventer meer dan 3.000 inwoners kende met een bijstandsuitkering, contact legde met de mensen die een jaar later Werkmakelaar-Oost oprichtten, in ruil voor een subsidiebeschikking van 1,3 miljoen euro. Marjan Dommerhold, oud-schoonmaakster bij het bedrijf, richtte zich in haar betoog direct tot de wethouder. „Hoe is het mogelijk dat u zóveel gemeenschapsgeld aan een bedrijf beschikbaar stelt en er vervolgens nooit goed bovenop zit?", vroeg zij hem. „Hoe kan het dat u niet wist van al onze klachten? Vindt u niet dat u geblunderd heeft?"

Verantwoorden