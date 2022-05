Deventer wethouder Rob de Geest ligt wakker van kwestie rond bewindvoering kwetsbare mensen

Kleine schuld bracht Deventer gezin grote problemen: ‘Bewind­voer­der deed tegenover­ge­stel­de van helpen’

Het huis geveild, de auto verkocht en alle vertrouwen in de overheid kwijt. Een Deventer gezin is inmiddels opgekrabbeld, niet dankzij maar ondanks het werk van het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). ,,Als we normaal waren geholpen, dan woonden we nu nog in ons fijne huisje op de Zandweerd.’’

