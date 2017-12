Deventer wijst Duitse winkelreuzen de deur

poll Deventer heeft geen interesse in de komst van twee Duitse grootwinkelbedrijven. De vestiging van de twee winkels had volgens een ontwikkelaar 300 banen opgeleverd.

De komst van de eerste Nederlandse vestiging van Kaufland, plus een filiaal van Poco ziet het gemeentebestuur niet zitten. Beide bedrijven lieten eerder dit jaar via de Nederlandse ontwikkelaar Paul Evers hun interesse blijken. Zij wilden zich vestigen in het Morrespand op De Snipperling, 18.000 vierkante meter groot. Dat pand stond jarenlang leeg, totdat er afgelopen voorjaar op de begane grond tijdelijk een woonoutlet kwam. ,,De Duitsers wilden graag, maar de gemeente Deventer wilde niet’’, zegt Evers.

Dat bevestigt de gemeente Deventer. Het gemeentebestuur was bang dat de Duitse giganten andere detailhandel het (te) moeilijk zou maken. ,, Het gaat hier in hoofdzaak om een megagrote supermarkt die naar verwachting alle andere supermarkten in Deventer heel veel omzet zou ontnemen’’, zegt Maarten-Jan Stuurman, woordvoerder van de gemeente.

300 banen

Kaufland is populair bij de oosterburen, ook vanwege het assortiment niet-voedsel. Poco is een bouwmarkt/woonwinkel, dat ook in Enschede op een woonboulevard is gevestigd. ,,De twee bedrijven waren samen goed voor 300 banen, zo gaven ze aan’’, zegt ontwikkelaar Evers. Het aantal van 300 banen was op het Stadhuis niet bekend, zegt Stuurman. ,, En het komt ons ook nogal overdreven fors voor. Daar staat bovendien tegenover dat er ook flink wat arbeidsplaatsen bij de huidige supermarkten en andere winkels in bestaande winkelcentra verloren zouden gaan.’’

Bouwmarkt/woonwinkel Poco was overigens zonder Kaufland wel welkom op De Snipperling, stelt Stuurman. Maar de Duitsers hadden al geen interesse meer.