Deventer wijst verzoek om bouwstop ‘te hoog’ filmtheater de Viking af

Buren in Deventer gegijzeld in hun eigen huis door ruzie waarin ze geen partij zijn

25 juli Ruim vijftig jaar woont Deventenaar Jan Holwerda in hetzelfde huis. Het laatste jaar tussen hoop en vrees. Gevangen in zijn eigen huis, net als zijn buren Job de Jong en Albert Mol. Ze worden gemangeld in een ruzie waar ze geen partij in zijn. Ondernemer Hans Meibergen vecht met alles wat hij waard is tegen het besluit van de gemeente kamerbewoning in zijn pand even verderop in de straat te verbieden. En sleept in zijn kruistocht de bewoners van de Kamperstraat mee.