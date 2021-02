Deventer wil dak- en verslaafdenopvang voor miljoenen verbouwen, maar waar gaat het eigenlijk over? ‘We hebben het wel over mensen’

Politie in Oost-Nederland blijft alert voor potentiële rellen: ‘Nog steeds signalen van mogelijke onrust’

29 januari Jongeren die elkaar op sociale media opzoeken en mogelijk nog oproepen tot rellen of geweld tegen de politie, worden in deze regio nog steeds scherp in de gaten gehouden. ,,Het lijkt nu wat kalmer, maar we krijgen nog steeds signalen van mogelijke onrust”, zegt burgemeester Annemieke Vermeulen van Zutphen. ,,We zijn nog niet helemaal gerustgesteld.”