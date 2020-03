Deventer wil de gevonden V1 in een museum, maar de bom lag op de grond van een boer. Wie is de eigenaar?

Vraag bij het nieuwsVorige week werd de V1-bom, een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog, die langs de A1 bij Deventer/Wilp werd gevonden ontmanteld. De gemeente Deventer had het idee om de resten van de bom aan een museum te geven. Maar is de gemeente wel de eigenaar van de bom? Of is dat de boer op wiens land de V1 is gevonden.

En, wie is de eigenaar?

Het antwoord op die vraag is simpel. De gemeente is de eigenaar en mag dus beslissen wat er met de bom gebeurt. Toch is de kans niet groot dat de bom uiteindelijk in een museum belandt. Bij de ontmanteling is hij in stukken gezaagd om hem veilig tot explosie te kunnen brengen. Daar is niet veel meer van over.

Is het niet gevaarlijk, dat zagen?

Het in stukken zagen gebeurt niet met een zaag, maar met een harde waterstraal met zand erin. Als je een normale zaag gebruikt, kunnen er vonken vrijkomen en dat zorgt ervoor dat de de bom kan ontploffen.

Als je iets vindt in de grond, is de gemeente dan altijd de eigenaar?

Nee, dat is niet zo. Sommige mensen zoeken bijvoorbeeld met metaaldetectors in de grond naar schatten. Als zij iets vinden, is het de vraag wie de eigenaar is. Het kan zijn dat een vondst met opzet is weggegooid. In dat geval ben je automatisch de eigenaar. Daarnaast hangt het er ook vanaf waar je iets vindt. Als je bijvoorbeeld een middeleeuwse vaas vindt, ben je samen met de grondbezitter, de eigenaar van de vaas.

Maar hoe weet je of iemand iets heeft weggegooid of niet?

Dat is vaak lastig te achterhalen. Het kan ook zijn dat iemand iets is verloren. Als je iets vindt heeft de rechtmatige eigenaar een jaar de tijd om zich te melden. Wel moet je altijd je best doen om de eigenaar op te sporen. Dat doe je door aangifte te doen bij de gemeente. Meldt de eigenaar zich niet, dan is het van jou. Daarnaast kun je iets vinden waarbij je er vanuit kan gaan dat het van niemand meer is. In dat geval is het na drie jaar van jou. Ook hier moet je wel eerst aangifte doen bij de gemeente. Zij zoeken dan of het echt onmogelijk is om de eigenaar op te sporen. Als er geen aangifte wordt gedaan of als het niet duidelijk is van wie iets is, dan kan de gemeente het opeisen, totdat duidelijk wordt van wie het is.

Kan de vinder van een schat altijd de eigenaar worden?