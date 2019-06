Deventer wil geen geld in PlusOV pompen

Harde wind zit evenemen­ten in Oost-Nederland dwars

13:55 De harde wind dwarsboomt verschillende evenementen in deze regio vandaag. Op Urk en in Harderwijk zijn de programma's van de Urkerdag en de Aaltjesdagen aangepast, de Pinkstermarkt in Ermelo en de Pinksterbrocante in Apeldoorn zijn afgelast.