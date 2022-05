Deventer wil stiekeme relaties voorkomen: inwoners in bijstand mogen onbezorgd ‘proefsamenwonen’

Samenwonen met je vriend of vriendin is een enorme stap in een mensenleven. Maar voor bijstandsgerechtigden misschien nog wel meer. Wanneer ze gaan samenwonen, is de kans op inkomensverlies groot. De gehele uitkering (maximaal 1090 euro per maand voor een alleenstaande) of een deel valt weg, omdat de partner ook een inkomen heeft.