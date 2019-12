Deventer woningbouw kan door zonder stikstofproblemen

Taakstraf als je iemand doodrijdt met een mobiel in je hand, is dat nou soft gestraft?

24 december Een Zutphense vrouw (48) reed met haar mobiel in de hand een fietser dood. Ze ging door rood en botste tegen het slachtoffer. Of ze ook belde, viel niet te bewijzen. Het OM eiste zes maanden cel. Ze kreeg 240 uur taakstraf. Een zwakke straf, vinden sommige burgers. Is dat zo?