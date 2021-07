Deventer wordt wakker in ‘hele vieze geur die op je longen slaat’: asfaltbedrijf draait volop voor A50

De Gorsselse Heide komt letterlijk tot leven: grote kans dat een zeldzame sprinkhaan even langs hopt

4 juli De Gorsselse heide - het natuurgebied tussen Gorssel, Eefde en Harfsen - floreert als nooit tevoren. Bijzondere plant- en diersoorten keren terug of worden ontdekt. De heideknotszwam maakte bijvoorbeeld zijn rentree en de in Nederland zeldzame blauwvleugelsprinkhaan hopt in steeds grotere getale over de Gorsselse Heide. Het huidige heidebeheer met koeienbegrazing, afplaggen en maaien lijkt zijn vruchten af te werpen.