Deventer zegt 'ja' tegen fonds voor binnenstad

Deventer krijgt eigen bordspel voor 1250-jarig bestaan

18:55 Ganzenbord, Triviant, kwartet en een vleugje Monopoly. Met die bijzondere combinatie wordt op dit moment een bordspel over Deventer ontwikkeld. Thema is het 1250-jarig bestaan van de stad. MKB-voorzitter Marco Kok nam het initiatief voor Het Deventer Spel. ,,De eerste 10.000 euro is al binnen.’’