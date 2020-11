Deventer zet in hoogoplopende discussie over woontoren binnenstad extra troef in

Video & kaart Weer een autobrand in Deventer, 37ste binnen een jaar

24 november Een autobrand aan de Koningin Julianastraat in Deventer heeft rond 4.00 uur vannacht de buurt wakker gehouden. De brandweer kon de vlammen op tijd doven waardoor het voertuig niet volledig uitbrandde. In een jaar tijd gingen er al 37 auto’s in vlammen op in Deventer.