Deventer zet rem op windmolens en grote zonneparken: ‘Lastig om het eens te worden’

Deventer windmolens straks inzet verkiezin­gen, eerste ‘slag’ is voor tegenstan­ders

De vraag of Deventer meer windmolens moet plaatsen en waar die dan komen, zal een grote rol spelen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat verwachten gemeenteraadsleden, maar ook inwoners op Colmschate en omgeving, die tegen windturbines in twee gebieden in die omgeving zijn. De politiek ging woensdag voor die plannen liggen, tegenstanders juichen nog niet. ,,Prima, laat heel Deventer in maart maar z’n mening over windmolens geven.”

18 juni