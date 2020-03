Deventer Ziekenhuis gunt corona-patiënt nog steeds -heel beperkt- bezoek aan bed

De corona-patiënten in het Deventer Ziekenhuis brengen hun dagen niet in totaal isolement door. Onder strikte voorwaarden is bezoek mogelijk. ,,Zo is het zoals wij het willen doen. Het vergt heel veel van ons personeel, maar zolang het kan, doen we het.", zegt woordvoerder Erick van Zijl.

Scenario's waarbij je geen afscheid kan nemen van een stervende geliefde uit angst voor corona-besmetting: Iedereen kent ondertussen die verhalen. Maar in Deventer wil het personeel daar niet aan. ,,Voor zowel onze corona-patiënten als andere patiënten gelden dezelfde aangescherpte maatregelen", aldus Van Zijl. Dat betekent dat er alleen nog maar bezoek mogelijk is tussen 15 en 17 uur 's middags en maar 1 persoon per dag per patiënt.

,,Bezoek voor coronapatienten moet daarbij inderdaad helemaal aangekleed worden. Maar zo lang we dat kunnen handhaven, doen we dat. Dit is de manier waarop we het tot nu toe kunnen organiseren. Dat kost extra inzet van personeel, dat is zo.” Bij bezoek aan palliatieve patiënten, mensen die wellicht overlijden, is daarop nog een uitzondering. ,,Daarbij zijn twee bezoekers tegelijk welkom. En zij mogen afgewisseld worden met twee andere naasten. Dat geldt dus ook voor patiënten die corona hebben.”