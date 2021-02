Deventer Ziekenhuis heeft bijzondere nieuwe functie: ‘Vanuit het hele land vragen ze wat ik doe’

Video Haringhap­pen vanuit de auto als afsluiter van carnaval? In Deventer doen ze het

17 februari Carnaval is ten einde. Het vasten kan beginnen. Bij de Zoadskeeters uit Deventer gaat dat niet zonder eerst nog een harinkje te verorberen. De carnavalsvereniging wilde het jaarlijkse haringhappen per se door laten gaan en bedacht daarom een take away. ,,Wat er overblijft moeten we toch echt zelf opeten.’’