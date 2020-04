Deventer Ziekenhuis herbruikt elke dag honderden isolatiejassen na stoomproces op 134 graden

Het ziekenhuis is even gestopt met de decontaminatie van mondkapjes. ,,Officieel is het geen sterilisatie”, wil de Sterilisatieafdelingsmanager gezegd hebben, hij haalt de besmettelijke stof weg met de methode. De kans dat er nog levende micro-organismen op de medische hulpmiddelen zit is kleiner dan 1 op een miljoen. ,,De jassen gaan door 134 graden stoom heen, en dat voor vijf minuten, terwijl drie voldoende is.” De mondkapjes worden met in een gasplasmamachine met waterstofperoxide behandeld, de standaard zoals nu ook het RIVM goedkeurt. ,,Maar dat is nu even niet nodig: we hebben net een partij mondkapjes binnen en het is een heel kostbaar proces. Dat doe je alleen als het nodig is.”