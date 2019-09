Deventer Ziekenhuis kan aantal patiënten nauwelijks aan: opnamestop dreigt

Rocktrio Black Monsoon wil in zeven dagen Zuid-Engeland veroveren

7:00 De grotendeels Sallandse grunge-noiseband Black Monsoon gaat voor een buitenlands avontuur. In november doen zangeres/gitariste Jacquelien Kwast uit Olst, drumster Marjolijn Dokter uit Deventer en Teun Guichelaar (gitaar/zang) uit Utrecht zeven optredens in zeven dagen in Zuid-Engeland. Britse muziekliefhebbers kunnen het trio onder meer in Brighton en Londen live aan het werk zien.