Deventer Ziekenhuis krijgt 'Michelinster' voor borstkankerzorg

Als tweede zorginstelling in Nederland mag het Deventer Ziekenhuis zich scharen bij de Europese top als het gaat over borstkankerzorg. Het borstcentrum van het ziekenhuis is onlangs beloond met het Eusoma-certificaat, de 'Michelinster' voor borstzorg.

Eusoma (European Society of Breast Cancer Specialists) is een Europese non-profitorganisatie waarin vooraanstaande specialisten op gebied van borstkanker zitting hebben. Het certificaat wordt alleen verleend na een visitatie van internationale medisch specialisten. En dus meldden zich eerder dit jaar borstkankerspecialisten bij het borstcentrum van het Deventer Ziekenhuis, waar de borstkankerzorg wordt geconcentreerd.

Trots

„Specialisten uit heel Europa hebben de kwaliteit van zorg kritisch tegen het licht gehouden", zegt bestuursvoorzitter Gita Gallé van het Deventer Ziekenhuis. „Er is vooral gekeken of je de wensen van de patiënt echt centraal stelt en of je kunt rekenen op de allerhoogste kwaliteit in borstkankerzorg. Dat moet je echt kunnen bewijzen. Niet alleen in getallen, je moet het laten zien. Deze erkenning is heel speciaal en maakt mij trots op het team.”

In Nederland had alleen het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven het certificaat. In heel Europa hebben 34 zorginstellingen het keurmerk. Het bezit van het Eusoma-certificaat betekent in de praktijk vooral dat de zorg in het borstcentrum zodanig is georganiseerd dat vrouwen binnen 24 uur na een bezoek aan hun huisarts er terecht kunnen. Daarna kunnen ze binnen een dag rekenen op een diagnose én behandelplan.

Roze Lintje