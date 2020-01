Deventer Ziekenhuis krijgt voor derde achtereenvolgende keer kwaliteitskeurmerk

Onderzoekers deden afgelopen jaar in november in Deventer grondig onderzoek naar de veiligheid en kwaliteit van het ziekenhuis. Als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland gebeurde dat op basis van het nieuwe, internationale NIAZ Qmentum Global-toetsingskader. Hiervoor werd van onder meer zestig patiënten het zorgproces helemaal bestudeerd. Ook zijn tal van kritische processen tegen het licht gehouden.

Samen beslissen wat de beste behandeling is

Bestuursvoorzitter Gita Gallé is erg blij met de uitkomst: ,,Het laat zien dat patiënten hier kunnen rekenen op een hoge mate van veiligheid en dat de zorg kwalitatief op orde is. Ook waardeert het NIAZ de manier waarop patiënten in Deventer bij de zorg worden betrokken. Onder meer met heldere communicatie, persoonlijke aandacht, maar ook door samen met de patiënt te beslissen over wat de beste behandeling is. Ik ben blij dat dit eruit wordt gepikt, want het leveren van persoonsgerichte zorg, waarin de patiënt wordt gezien en gehoord, vinden we belangrijk. We zijn dan ook erg trots op deze erkenning en zien het als een stimulans om door met het verbeteren van onze zorg.”