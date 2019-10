Deventer Ziekenhuis lijkt uit problemen: opnamestop afgewend

De capaciteitsproblemen die het Deventer Ziekenhuis maandenlang in de greep hebben gehouden, lijken voorbij. Komende maandag heropent het ziekenhuis een verpleegafdeling die eerder dit jaar tijdelijk werd gesloten. Een opnamestop is vooralsnog afgewend.

Eerder dit jaar dreigde het ziekenhuis in Deventer nog volledig vol te raken, nadat de stroom aan patiënten almaar bleef toenemen. Het ziekenhuis sprak in interne mededelingen van een ‘niet houdbare druk op de werkvloer’ en een mogelijke opnamestop. Met een reeks maatregelen werd geprobeerd de druk te verlichten. Eén van die maatregelen was het tijdelijk sluiten van verpleegafdeling D2. Het personeel dat op deze afdeling werkzaam is, moest bijspringen op andere afdelingen in het ziekenhuis.

Doorstroom

Erick van Zijl, woordvoerder van het Deventer Ziekenhuis, zegt dat verpleegafdeling D2 maandag weer in gebruik wordt genomen. Personeel kan vanaf die dag weer op de eigen afdeling aan het werk. ,,De druk op de werkvloer is nog steeds hoog, maar niet meer zo hoog als dat zij eerder dit jaar was. Dat heeft verschillende oorzaken. We hebben de afgelopen tijd extra personeel aan het werk gezet, via ons interne uitzendbureau. Ook zijn er nu minder mensen met verlof dan voorheen en zien we dat de doorstroom van patiënten naar thuiszorg en verpleeghuizen is verbeterd. We kunnen patiënten makkelijker doorplaatsen als ze klaar zijn in het ziekenhuis, dat laatste stagneerde voorheen.”

In augustus waren de problemen voor het Deventer Ziekenhuis nog groot en nijpend. Toen bleek dat er gemiddeld 14 bedden per dag meer in gebruik waren dan in dezelfde maand ervoor. Daar stond op dat moment tegenover dat er niet méér mensen werkzaam waren binnen het ziekenhuis, ondanks een hoog ziekteverzuim onder het personeel.

Meer ziekenhuizen