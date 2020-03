Deventer Ziekenhuis maakt zich klaar voor toename corona-patiënten; strengere controle bezoek

Het Deventer Ziekenhuis heeft een speciale afdeling ingericht waar alleen patiënten met corona behandeld zullen worden. De organisatie rekent op een duidelijke toename van die groep in de komende dagen. Ze gaat ook strikter de gezondheid van bezoekers in de gaten houden.

In het Deventer Ziekenhuis zijn nu vier patiënten met corona in behandeling. Hoeveel er ongeveer bij zullen komen, is voor woordvoerder Erick van Zijl lastig in te schatten. ,,Het beeld verandert met de dag.’’ Maar de trend op basis van landelijke ontwikkelingen is helder. In de afdeling die nu is opgetuigd, is vooralsnog plek voor tien patiënten.

Apparatuur

Tot nu toe lagen corona-patiënten - voor zover ze niet op de intensive care aangewezen zijn - in reguliere isolatiekamers die op verschillende afdelingen te vinden zijn. Met een afgezonderde afdeling wil het ziekenhuis de kans op verspreiding van het virus nog kleiner maken. Bovendien is de behandeling op deze manier efficiënter te organiseren, wat gunstig is voor de personele capaciteit.

Daarnaast gaat het DZ de capaciteit op de intensive care uitbreiden. In normale tijden telt die tien bedden. Hoeveel plekken erbij kunnen komen is onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid van apparatuur. ,,We doen het maximale om op te schalen.’’

Operaties

Met het schrappen van veel operaties heeft het DZ al zoveel mogelijk mensen, apparatuur en andere materialen geprobeerd vrij te spelen. ,,Middelen die we hard nodig gaan hebben’’, weet Van Zijl. Alleen spoedeisende operaties en ingrepen rond oncologie (kanker) gaan door.

Het Deventer Ziekenhuis gaat nadrukkelijker letten op de gezondheid van iedereen die het gebouw binnenkomt. Het bezoek was al teruggebracht naar één persoon per patiënt. Die bezoekers moeten nu standaard bij binnenkomst hun handen desinfecteren. ,,En we gaan scherper letten op gezondheidsklachten: als iemand hoest, kan het echt zijn dat we verzoeken om niet binnen te komen.’’ Een uitzonderlijke maatregel, beschrijft Van Zijl, die op dit moment evenwel gerechtvaardigd is.

Telefoon