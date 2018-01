Deventer Ziekenhuis overweegt roken helemaal uit te bannen

Het past niet, zeggen steeds meer zorgverleners die werken in het Deventer Ziekenhuis over roken op het ziekenhuisterrein. Het ziekenhuis houdt daarom het eigen rookbeleid tegen het licht.

Met het infuus aan de hand een sigaret opsteken. De Britse rockband Editors zong er al eens over: The saddest thing that I'd ever seen, were smokers outside the hospital doors. Door klachten van bezoekers en patiënten is het rookbeleid in het Deventer Ziekenhuis ter discussie komen te staan. Moet het nog wel mogen, paffen vlakbij de ingang?

Aangemoedigd

Quote De zorgverleners ervaren en zien dagelijks de gevolgen van het roken bij patiënten die ze behandelen Woordvoerder ziekenhuis Eén van de bezoekers die zich recentelijk bij het ziekenhuis aan de Nico Bolkesteinlaan heeft beklaagd is Deventenaar Gerrit Kroes. Omdat zijn partner ernstig ziek is, bezoekt hij het ziekenhuis meerdere keren per week. "Je kunt bijna niet aan de rook ontkomen als je naar binnen wil", zegt hij. "De rokers staan te dicht op de hoofdingang. Daar hadden we het over met verpleegkundigen. Zij moedigden mij aan om een klacht te deponeren. Misschien dat er dan wél iets aan gedaan zou worden."

Kroes is lang niet de enige die zich heeft beklaagd over het rookbeleid van het ziekenhuis. Volgens Erick van Zijl, woordvoerder van het Deventer Ziekenhuis, neemt het aantal klachten van bezoekers en patiënten toe. Ook een groeiend aantal doktoren en verpleegkundigen wil dat het roken definitief wordt uitgebannen, zegt hij. "De zorgverleners ervaren en zien dagelijks de gevolgen van het roken bij patiënten die ze behandelen. Het zijn signalen die we serieus nemen. Daarom kijken we of ons rookbeleid nog voldoet."

Volledig rookvrij

Onder andere longartsen zouden hebben aangedrongen op het volledig uitbannen van roken op het ziekenhuisterrein. Het is een dilemma waar meer ziekenhuizen zich over buigen: roken zoveel als mogelijk ontmoedigen of nog verder gaan door het volledig te verbieden. In Leeuwarden ging deze week het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) overstag. Het is naar eigen zeggen het eerste volledig rookvrije ziekenhuis van Nederland. Van Zijl: "We volgen de situatie in Leeuwarden met belangstelling. We verwachten onze eigen evaluatie later dit jaar af te ronden."

