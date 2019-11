Deventer Ziekenhuis raakt vol: alleen patiënten uit omgeving kunnen nog terecht

VIDEO Drukkerij uit Deventer overstelpt met aanvragen na shirtjesac­tie Arjen Lubach

1 november Internetdrukker Drukwerkdeal.nl uit Deventer is deze week overspoeld met aanvragen voor T-shirts met de tekst ‘Ik ben geen toprioriteit’. De tekst met spelfout is afkomstig van Arjen Lubach die in zijn televisieprogramma Zondag met Lubach mensen opriep deze shirts zelf te laten drukken. Een ontwerp kon via zijn site worden gedownload.