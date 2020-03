Deventer Ziekenhuis scherpt corona-maatregelen aan: 1 bezoeker per patiënt, per bezoekuur

Het Deventer Ziekenhuis heeft per direct een nieuwe regel ingevoerd: er mag nog maar een bezoeker per bezoekuur bij een patiënt op bezoek komen. En daarbij mag er ook geen volgend bezoek op de gang staan te wachten.

De verscherpte maatregelen hebben alles te maken met het coronavirus. Het ziekenhuis in Deventer is op zijn hoede. Tot nu toe is nog geen patiënt of medewerker positief op corona getest.

Orde

De zorg in het Deventer Ziekenhuis gaat zoveel mogelijk gewoon door. Wel vindt het ziekenhuis de nieuwe aangescherpte regels aan de orde van de dag. Werd vorige week al afgesproken dat er maximaal 2 bezoekers bij de patiënt mochten langsgaan, zaterdag is dat aangescherpt naar 1 bezoeker per bezoekuur.

Het ziekenhuis wil hiermee risico’s indammen voor zowel patiënten als zorgmedewerkers. Eerder werd al bekendgemaakt dat bezoekers met griepklachten niet naar het ziekenhuis moeten komen.

Patienten die een afspraak in het ziekenhuis hebben en griepachtige klachten hebben (hoesten, verkouden, koorst, keelpijn), wordt verzocht even contact op te nemen met de poli. In overleg wordt dan gekeken of iemand naar het ziekenhuis kan komen. Naar het spreekuur mag een patiënt maximaal 1 begeleider meenemen.

Uitzondering

Het is nog niet aan de orde dat poliafspraken of spreekuren worden afgezet. Ook worden in Deventer nog geen geplande operaties verzet, zoals wel gebeurt in bijvoorbeeld Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen.

De maatregel van Deventer geldt niet voor palliatieve zorg: ziekenhuispatiënten die op sterven liggen. ,,Daarvoor is natuurlijk een uitzondering. Maar dat is over het algemeen ook heel goed te organiseren. Deze patiënten liggen ook apart,” aldus woordvoerder Erick van Zijl. Ook de kinderafdeling kent uitzondering op het nieuwe protocol.

Ook op de poli minder mensen

,,Daarnaast vragen we of er per patiënt die de poli of spreekuur moet bezoeken maar een begeleider mee te nemen. Dat beperkt ook het aantal mensen in het ziekenhuis.” Ook mensen die zich niet lekker voelen en mee moeten als begeleider of op bezoek komen: het ziekenhuis hoopt dat die mensen even verstandig zijn en niet langskomen.

‘Heel naar virus’

Deventer hoeft nog niet te schuiven met afspraken of spreekuren. ,,Tot nu toe kan alles gewoon doorgang vinden. Maar het is een heel naar virus. We willen er alles aan doen om te voorkomen.”

Deventer heeft quarantainebedden klaar staan.