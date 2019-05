Deventer Ziekenhuis stopt met veertien zorgkeurmerken

Het Deventer Ziekenhuis stopt met maar liefst 14 zorgkeurmerken, waaronder het bekende roze lintje van de Borstkankervereniging Nederland. Dat heeft het ziekenhuisbestuur maandag bekendgemaakt, tijdens een symposium in het kader van de landelijke Dag van de Verpleging. Het ziekenhuis volgt met dit besluit andere ziekenhuizen in Nederland, die vinden dat de keurmerken geen onderscheidende waarde meer hebben en veel geld en tijd kosten.

Volgens bestuursvoorzitter Gita Gallé van het Deventer Ziekenhuis hebben de keurmerken ‘zeker hun waarde gehad, maar vragen ze om te veel administratie en tijd’. ,,Bovendien zijn er goede alternatieven. Met deze stap gaan we voor meer werkplezier voor onze zorgverleners en meer zorgkwaliteit voor onze patiënten”, zegt zij.

Het besluit om te stoppen met de zorgkeurmerken past in een breder streven om de administratieve last in de zorg drastisch te verminderen. Zo voeren huisartsen met de paarse krokodil als symbool campagne voor het afschaffen van klantonvriendelijke bureaucratie. Niet alle zorgkeurmerken gaan overboord. Een aantal blijven gehandhaafd, zegt Gallé. ,,Dat komt omdat ze nog steeds van grote waarde zijn voor de patiënt. Bijvoorbeeld omdat ze kwaliteit inzichtelijk maken die langs andere weg moeilijk toetsbaar is. Zo blijven we het Europese Eusoma-keurmerk voor goede borstkankerzorg voeren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Freya Pluim voor goede fertiliteitszorg.”

Vinkjes

Wel stopt het ziekenhuis onder andere met het Senior Friendly keurmerk, de Smiley voor kindgerichte zorg en het roze lintje voor borstkankerzorg. Gallé: ,,Er kwamen hier met grote regelmaat controleurs op bezoek om te kijken of we aan alle vinkjes voldoen. Dat gebeurt met goede bedoelingen natuurlijk, maar het onderscheidend vermogen is inmiddels niet zo groot meer. Bijna ieder ziekenhuis heeft immers dezelfde erkenningen, de patiënt ziet door de bomen het bos niet meer.”

Quote Er kwamen hier met grote regelmaat contro­leurs op bezoek om te kijken of we aan alle vinkjes voldoen Gita Gallé, Deventer Ziekenhuis Gevolgen voor de patiënt heeft het besluit volgens haar niet. ,,We blijven altijd schaven aan onze zorgkwaliteit en het kan altijd beter. Die drive hebben we zelf en als het gaat om het toetsen van onze zorgkwaliteit zijn er ook andere waarborgen. Dit jaar wordt de kwaliteit ziekenhuisbreed getoetst door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. Verder worden we onder meer door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd regelmatig gecontroleerd. Door iedereen is via www.ziekenhuischeck.nl de kwaliteit van ons ziekenhuis in te zien.”

Onnodige handelingen