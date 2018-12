Deventer Ziekenhuis: ‘We konden niet anders dan op de rem trappen’

Een ziekenhuis dat opeens zegt dat mensen tijdelijk niet welkom zijn, omdat het budget van de verzekeraar op is. Hoe is het mogelijk dat veel verzekerden van Achmea tot volgend jaar moeten wachten om langs te mogen komen bij het Deventer Ziekenhuis

Voor het Deventer Ziekenhuis was de grens bereikt. Net als voorgaande jaren moest het ziekenhuis zélf de zorg gaan bekostigen die werd geleverd aan verzekerden van Zilveren Kruis en andere Achmea-merken, omdat het budget van deze zorgverzekeraar is overschreden. „We konden niet anders dan op de rem trappen”, legt woordvoerder Ronald Buitenhuis de zogenoemde ‘remmende maatregel’ bij Achmea-verzekerden uit. Het ziekenhuis neemt tot 1 januari geen nieuwe patiënten van deze verzekeraar meer op omdat het ziekenhuis anders grote financiële risico's loopt. „Vervelend, maar we moesten wel.”

Financieel risico

Hoe hoog de overschrijding is, wil Buitenhuis niet zeggen. Daar doet het ziekenhuis volgens hem ‘geen uitspraken’ over. Net als dat het ziekenhuis ook geen verdere uitleg biedt over hoe de situatie precies is ontstaan: heeft de zorgverzekeraar voor 2018 te weinig geld beschikbaar gesteld, of het ziekenhuis juist te veel zorg geleverd. Buitenhuis: „Feit is dat we dit jaar meer patiënten hebben gezien dan waarop het budget is gebaseerd en dit niet door de verzekeraar wordt vergoed, ook niet na onze vragen om het contract aan te passen. Daarom moesten we ingrijpen, anders loopt het ziekenhuis een financieel risico.”

Geen opnamestop

Dat ingrijpen betekent volgens het ziekenhuis niet dat een patiënten- of opnamestop geldt. Dit omdat sommige patiëntgroepen nog steeds terechtkunnen bij het ziekenhuis. Zo gaan afspraken die al eerder zijn gemaakt door verzekerden bij Zilveren Kruis, Aevitae, Avéro Achmea, De Friesland, FBTO, IAK, Interpolis, OZF Achmea, Pro Life, ZieZo en ZK Basis de komende weken gewoon door. Datzelfde geldt voor spoedgevallen, oncologiepatiënten, zwangeren en kinderen - zij kunnen te allen tijde bij het ziekenhuis terecht. „Deze maatregel raakt een zo klein mogelijk groep mensen waarvan het geen kwaad kan dat een afspraak een paar weken later is”, zegt Buitenhuis.

Andere ziekenhuizen

De situatie bij het Deventer Ziekenhuis staat niet geheel op zichzelf: meer ziekenhuizen in Nederland trappen op de rem zodra een budget van een verzekeraar is opgeraakt. Zo heeft het Medisch Spectrum Twente (MST) met verschillende locaties in Twente onlangs een soortgelijke maatregel doorgevoerd, omdat er een tekort is op het budget van Achmea. De ziekenhuizen binnen het verspreidingsgebied van deze krant (Gelre Ziekenhuizen in Zutphen en Apeldoorn, Isala in Zwolle, St Jansdal in Harderwijk en de Saxenburgh Groep in Hardenberg) laten desgevraagd weten geen soortgelijke problemen met budgetten van verzekeraars te kennen.

Inschattingen

Jeppe Delver, woordvoerder van Zilveren Kruis Achmea, zegt dat afwijkingen kunnen voorkomen, omdat de budgetten zijn gebaseerd op inschattingen. „Dit gebeurt vaker, perfect voorspellen gaat namelijk niet.” Inhoudelijke vragen over de situatie rondom het Deventer Ziekenhuis kon hij gisteren niet beantwoorden.