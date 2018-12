Deventer Ziekenhuis zet verzekerden Achmea tijdelijk in de wacht

Het Deventer Ziekenhuis grijpt in, omdat het ziekenhuis anders grote financiële risico's loopt. Afspraken die al eerder zijn gemaakt door verzekerden bij Zilveren Kruis, Aevitae, Avéro Achmea, De Friesland, FBTO, IAK, Interpolis, OZF Achmea, Pro Life, ZieZo en ZK Basis gaan de komende weken gewoon door. Datzelfde geldt ook voor spoedgevallen, oncologiepatiënten, zwangeren en kinderen - zij kunnen te allen tijde bij het ziekenhuis terecht, verzekert Mark Klein Koerkamp, manager financiën bij het ziekenhuis.

Vervelend

Zo'n kwart van alle bezoekers van het Deventer Ziekenhuis is verzekerd via Zilveren Kruis of één van de andere Achmea-merken. Voor nieuwe patiënten die nog géén afspraak hebben gemaakt geldt dat zij te maken hebben met extra wachttijd. „Wat nu gebeurt is in principe geen opname- of patiëntenstop”, zegt Klein Koerkamp. „Mensen die al een afspraak hadden staan, kunnen gewoon nog steeds behandeld worden. Dit treft alleen mensen die nog een afspraak moeten maken voor een behandeling. Zij zullen enkele weken moeten wachten. Dat neemt niet weg dat wij dit heel vervelend vinden, vooral voor de patiënten. Voor onszelf is dit een uitzonderlijke situatie.”

Voor de meeste ziekenhuizen in Nederland geldt dat zij van een inkopende zorgverzekeraar een plafond krijgen opgenomen in het contract. Wie dan het budget overschrijdt, krijgt geen extra geld en levert dus op het laatst gratis zorg. Volgens Klein Koerkamp is al in de zomer bij Achmea gemeld dat het plafond voor het budget van 2018 in zicht kwam. Hij laat in het midden of dit ligt aan te weinig ingekochte zorg dan wel meer geleverde zorg. „We zagen dit al een tijdje aankomen en hebben Achmea daarom gevraagd om te komen tot aanvullende contractering. Dat betekent dat het budget groter wordt. Achmea wilde daar niet aan meewerken. Door te sturen in de planning, proberen we wachttijden zo kort mogelijk te houden.”

Nieuwe afspraken

De situatie houdt tot 1 januari aan. Voor volgend jaar zijn beide partijen gekomen tot nieuwe afspraken, zegt Klein Koerkamp. „De huidige situatie is meegenomen in de gesprekken over volgend jaar. We verwachten daarom niet dat deze situatie zich volgend jaar zal herhalen.”