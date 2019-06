Deventer ziet af van deelname aan proef met legale wiet

Omgewaaide eeuwenoude walnoten­boom scheert langs huis Rik en Annet Klooster­boer in Bathmen

5 juni Annet Kloosterboer moet er niet aan denken wat er was gebeurd als de eeuwenoude walnotenboom op haar erf in Bathmen in de nacht van dinsdag op woensdag een meter naar rechts was gevallen. ,,Dan was hij op de slaapkamer van mijn zoon gevallen, daar wil ik niet teveel bij stilstaan.’’