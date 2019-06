Deventer ziet af van lokale biomassacentrale bij Steenbrugge

Eerder al werd bekend dat van de vijf potentiële locaties die de gemeente in beeld had voor een centrale er geen geschikt was. Twee vielen af omdat een school en woningen te dicht in de buurt staan, een andere omdat door de biomassacentrale minder huizen gebouwd zouden kunnen worden en op een andere plek zouden natuurwaarden worden geschaad. In december liet Verhaar al doorschemeren dat het besluit om geen locatie aan te wijzen niet alleen een stap terug in het proces was, maar dat ook de keus voor de centrale ter discussie stond.