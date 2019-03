Deventer ziet af van WK tijdrijden: organisatie te duur

De gemeente steekt liever geld in tal van andere opgaven die het de komende maanden voor de kiezen krijgt. Deventer zou voor de eerste editie in 2020 zes ton moeten bijdragen, aflopend naar elk jaar drie ton. Dat geld besteedt de gemeente liever aan andere zaken.

Problemen en uitdagingen genoeg, want er liggen extra subsidieverzoeken vanuit bijvoorbeeld de schouwburg en een investering voor nieuwbouw van het Burgerweeshuis. Wethouder Rob de Geest (PvdA) noemt ook duurzaamheid en economie een van de terreinen waar Deventer het geld eerder in zou moeten steken.

Incidenten

De poging van Deventer om het WK binnen te halen werd omgeven door incidenten.

Afgelopen najaar onthulde de Stentor dat Deventer in het geheim bezig was het WK binnen te halen. Kort na die publicatie deed waarnemend burgemeester Ron König aangifte vanwege het vermoeden van het lekken van vertrouwelijke informatie vanuit de gemeenteraad.

Vorige maand was door klungelwerk op het stadhuis de vertrouwelijke begroting van het evenement met simpel knip- en plakwerk eenvoudig te achterhalen en lag op straat. Bovendien ontstond er politiek tumult over uitspraken van toenmalig wethouder Jan Jaap Kolkman (Pvda), die in deze krant het totaalbedrag van de begroting (drie miljoen per keer) noemde.

Volgens een groot aantal raadsleden was dat bedrag geheim verklaard en had het niet naar buiten gemogen. Volgens het college van B en W mocht het totaalbedrag wél openbaar worden, maar niet de onderliggende posten. Er zou ook geen geen wettelijke grond zijn om het totaalbedrag geheim te houden. Bovendien wilde Deventer bij het bedrijfsleven de animo voor het WK en een geldelijke bijdrage peilen, waardoor het bedrag van drie miljoen wél genoemd zou moeten worden.

Van een aantal raadsleden dreigde zelfs een tegenaangifte vanwege lekken door het college. Dat is van de baan, na een debat afgelopen week in de gemeenteraad. Ook de aangifte van König liep op niets uit, het OM zag onlangs onvoldoende aanknopingspunten en staakte het onderzoek naar het lek.

‘Geen rol’

Volgens De Geest speelden de incidenten geen rol bij de streep door het WK. ,,We hebben puur op inhoud besloten.‘’ De Geest spreekt van een prachtige kans, die echter niet op het juiste moment langskomt.

Het besluit om de stekker eruit te trekken is dinsdag door het college besproken. Toen nog met wethouder Jan Jaap Kolkman, die woensdagavond aftrad en is opgevolgd door De Geest. Het formele besluit om af te zien van de kandidatuur is gisteren genomen, aldus De Geest. In deze krant liet een aantal politieke partijen, waaronder CDA, Gemeentebelang, GroenLinks en D66 - alle vier behorend tot de coalitie - zich zeer kritisch uit over de kosten van de organisatie.

Nieuw evenement