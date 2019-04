Deventer ziet in waarnemend burgemeester Ron König het ideale 'schaap met de zes poten’

Lars Wuijster, voorzitter van de vertrouwenscommissie: ,,Wij zochten naar ‘het schaap met de zes poten’. Het feit dat we hem al kennen als waarnemer was voor hem een even groot voor- als nadeel. Als commissie hebben we alle kandidaten langs een objectieve meetlat gelegd. We wilden de beste burgemeester voor Deventer en die hebben we nu gevonden.” De vertrouwenscommissie omschrijft König als ‘een echte burgervader, empathisch, daadkrachtig, authentiek en innemend'.