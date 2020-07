Deventer ziet niets in lokale mondkapjesplicht: ‘Het loopt hier niet de spuigaten uit’

Bezoekers en inwoners van Deventer hoeven niet te vrezen voor een mondkapjesplicht in de binnenstad. Het college ziet niets in de mogelijkheid om een lokale verplichting in te voeren nu dat landelijk (voorlopig) uitblijft.

Volgens gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman is die vraag voor een lokale mondkapjesplicht alleen aan de orde als het aantal coronabesmettingen de spuigaten uitloopt. ,,En dat is niet het geval.’’ Maar ook als het aantal besmetting wel fors oploopt, ziet de gemeente problemen. ,,Alleen als het echt in de wet wordt opgenomen heb je een mogelijkheid te handhaven.’’

Het kabinet had het Outbreak Managementteam (OMT) gevraagd nog eens te kijken naar nut en noodzaak van het dragen van mondkapjes, bijvoorbeeld in winkels of op andere plekken waar in de praktijk mensen geen anderhalve meter afstand houden. Het OMT ziet daar echter geen meerwaarde van in.

Rotterdam en Amsterdam

Wel wijzen ze de burgemeesters op de mogelijkheid een lokale mondkapjesplicht in te voeren. Mogelijk gaan Rotterdam en Amsterdam experimenteren met een mondkapjesplicht, maar in Deventer is dit nu niet aan de orde.

Preventief

Ook een preventieve mondkapjesplicht om te voorkomen dat het aantal besmettingen fors oploopt is geen onderwerp in de hanzestad. ,,Wij zien geen aanleiding om hier lokaal voorop te lopen. De aantallen geven daar op dit moment ook geen aanleiding toe. We volgen de veiligheidsregio’’, zegt Stuurman.