Deventer zit met scooters bij NS-station in de maag

De gemeente gaat optreden tegen foutief gestalde scooters op het Stationsplein. Die staan daar volgens scooteraars juist omdat in de ondergrondse stalling, die nog geen twee jaar geleden opgeleverd is, vaak geen plek is.

In de NS-stalling zijn naar schatting ruim 40 plekken voor scooters. Dat aantal is onlangs flink uitgebreid gezien de drukte. Meer ruimte is er niet, ook omdat de stalling inmiddels in trek is bij de fietser. De meer dan 3.500 plekken voor de tweewieler blijken hard nodig. Veelzeggend is dat de beheerder bij drukte al een bord buiten zet, met de boodschap vol voor scooters.