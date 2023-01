Deventer zit voorlopig nog zonder deelscooters: maakt helmplicht aanbieders terughoudend?

nieuwsupdate Snuifje? Dan kun je hier op bijna elke straathoek wel bij een duister autootje terecht

Cocaïne, MEOW, 3MMC, speed, XTC. Noem ze maar op. Allemaal razend populaire drugs die je tegenwoordig voor een habbekrats op bijna elke straathoek kunt kopen. Jawel, ook in Nijverdal, waar veel jongeren al dat synthetische genot verkiezen boven de goeie ouwe peuk, de wiet of alcohol. En dat is eigenlijk best wel eng.

28 januari