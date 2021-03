Deventer zoekt nog 2 miljoen euro extra voor aanpak ‘Lebuinuspleinen’

Sterftecij­fer vierde week op rij lager dan verwacht: gunstige trend in Overijssel, Gelderland en Flevoland

14:00 Er zijn afgelopen week zo’n 200 minder mensen in Nederland overleden dan verwacht in deze periode van het jaar. Vooral minder kwetsbaren stierven. Het is voor de vierde week op rij dat het aantal sterfgevallen lager ligt dan ‘normaal’, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Overijssel, Gelderland en Flevoland gingen bovendien minder mensen dood dan een week eerder.