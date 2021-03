Deventer zoekt nog 2 miljoen euro voor aanpak ‘Lebuinuspleinen’

VIDEO Drie jaar cel voor hoofdver­dach­te Deventer terrasdra­ma

25 maart De 38-jarige Roy van T. uit Schalkhaar, die in 2019 met zijn auto inreed op een groepje mensen op een terras in Deventer, is donderdag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot drie jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Van T. er bewust voor gekozen zijn auto te gebruiken als wapen tegen een aantal mannen met wie hij even daarvoor had gevochten.