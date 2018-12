Deventers knuffelveteraan Macleod (95), de Canadees die steeds terugkwam, overleden

Captain John Macleod is overleden. 95 jaar oud. De oorlogsveteraan die elke herdenking trouw Deventer en Zutphen bezocht stierf bijkans in het harnas. Verknocht als hij was aan de Nederlandse herdenkingen woonde hij in september nog de Market Garden landing op de Ginkelse Heide bij. Het zeven dagen durende herdenkingsfestijn eiste veel van de krachten van Macleod. Thuis in Canada belandde hij in het ziekenhuis, om er onlangs rustig in te slapen.

Macleod sliep jaarlijks in de bevrijdingsperiode in de buurt van Deventer. Eerst bij een gastgezin in Diepenveen, later in Bathmen. Trouw kwam hij de laatste decennia elk jaar over, ook in de jaren dat het comité Welcome Again Veterans het even wat rustiger aandeed. ,,Een eigenzinnige man‘’, herinnert Bas van Swigchem van het comité zich. ,,Dat blijkt er wel uit dat hij alle jaren kwam, ook al organiseerden wij niets. In de jaren voor een jubileumjaar deden wij niet iets. Maar in 2009 en 2014 was hij er gewoon.‘’ Macleod was tegelijkertijd ingetogen. ,,Al zal dat misschien liggen aan de leeftijd. En hij was ook een kindermagneet. Die charme had hij.‘’ In totaal trok de Canadese veteraan 18 keer naar Nederland om herdenkingen bij te wonen, aldus Macleods zoon.

De laatste herdenking in Deventer werd bijgewoond door de drie kompanen die de laatste jaren trouw over kwamen. ,,Het komende jaar hadden we sowieso al geen plannen. In 2020, een rond jaar, natuurlijk wel weer. Ik heb veelvuldig whatsapp-contact met de kinderen van Macleod. Ik ga er vanuit dat zij in 2020 hier naartoe komen. We gaan ons richten op de tweede generatie. Maar kleiner dan het ooit geweest is natuurlijk.‘’

Gastgezinnen

Macleod leefde van herdenking naar herdenking in Nederland. En dat terwijl hij zich Deventer en Zutphen in de oorlog niet kon herinneren. Het is zelfs twijfelachtig of hij hier ooit geweest is. Doordat het reisbureau in Canada samenwerkte met de Welcome Again Veterans in onze regio kwam MacLeod hier in gastgezinnen terecht. ,,Ik maakte deel uit van het regiment 8th Field Artillerie, Vijfde Divisie. We begonnen in Italy, via Frankrijk en België kwamen we in Nederland. Ik kan me het oosten wel herinneren, maar van de steden Zutphen en Deventer weet ik niets. Ik weet wel van een slag bij Otterlo, that was heavy‘’, vertelde hij een paar jaar geleden in de Stentor. Macleod zei terug te komen vanwege de geweldige ontvangst bij zijn gastgezinnen.