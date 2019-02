Deventers nieuwe wethouder Rob de Geest alom geprezen om dossierkennis en inzicht

Bij aanvang van de vergadering neemt Rob de Geest nog plaats op zijn vertrouwde plek in de raadzaal, omringd door zijn fractie en overige raadsleden. In januari 2005 stapte hij voor het eerst deze zaal binnen. ,,Als jonkie van de raad met iets meer haar op mijn hoofd. Nu mag ik als wethouder nog meer tijd en energie steken in ons mooie Deventer.”

Deventenaren onder elkaar

Het aanvaarden van het wethouderschap betekent dat hij afscheid neemt van zijn vaste baan als beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie van de PvdA in Den Haag. Parlementariër Kirsten van den Hul, gisteren ook aanwezig in Deventer, gaat Rob de Geest als beleidsmedewerker ‘ontzettend missen’. ,,Hij heeft ontzettend veel in zijn mars.’’ Sinds Van den Hul in 2017 toetrad tot de Tweede Kamer werkte ze als woordvoerder onderwijs veel met de Deventenaar samen. De in Deventer geboren en in Bathmen getogen politica voelde meteen een klik met de ervaren beleidsmedewerker. ,,Twee Deventenaren bij elkaar hè.”