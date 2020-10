Deventerse Gül Dogan (21) steunt met liefde de campagne #voorwiedoejijhet: ‘Corona is geen grap’

De 21-jarige Gül Dogan uit Deventer is een van die jongeren en draagt het mondkapje met trots. Vers van de pers, want de campagne is dinsdag officieel nieuw leven in geblazen. En dat is hard nodig, vindt de studente maatschappelijk werk. Jongeren hebben een reminder nodig. ,,Corona is serieus. Het is geen grap.”