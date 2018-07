Deventerse is schimmelhuis door 'rotboom' zat

In de Ramelestraat in Deventer zijn vorige week meer dan tien gezonde bomen gekapt. Vanwege te veel schaduw op de huizen. Een paar bomen bleven staan. Waarvan één pal voor een schimmelwoning.

3.904 dagen. Zoveel dagen woont Barbara Roelofs uit Deventer vandaag in de schaduw van een boom die haar het leven zuur maakt. De haagbeuk pal voor haar huurwoning is zó groot, dat-ie nauwelijks licht doorlaat. In en om haar huis heeft ze te maken met schimmel, vocht en verzakkingen. Ze is er ziek van, misschien wel letterlijk.

Roelofs (59) woont in de Ramelestraat in De Bekkumer, een rustige buurt met naoorlogse huizen. Speeltuin voor de deur, basisschool om de hoek. Veel groen. Ze voelt zich er fijn. Behalve in haar huis.

„Voel je het?", vraagt ze, als ze boven op de overloop staat. „Het is overal in het huis bedompt. Al elf jaar lang. We hebben alles geprobeerd - echt alles. Maar de hoge luchtvochtigheid, de kou, er is niet tegen de vechten."

Schaduw

Ze is niet de enige die zich heeft beklaagd over schaduwwerking. Meer mensen in haar straat hadden last van de bomen. Zo erg zelfs, dat vorige week met een motorzaag is gewerkt aan een oplossing. Eén voor één gingen de grote haagbeuken tegen de vlakte, in opdracht van de gemeente Deventer. Behalve dan de boom voor het huis van Roelofs. Die bleef staan. Vanwege een nest met broedende duiven. Nu is ze bang. Bang dat ze nóg een winter in een ziekmakend huis moet zitten.

Volledig scherm De Ramelestraat in de oude situatie, met een rij haagbeuken. Vol in de schaduw in het midden van de foto is het huis van Barbara Roelofs te zien. © Google Streetview

Gerard Petersen, één van de initiatiefnemers van de zogenoemde kerngroep Ramelestraat, onderschrijft het verhaal. De kerngroep is zo'n twee jaar geleden begonnen als een soort burgerinitiatief om over het kappen van de bomen met de gemeente te praten. „Het is zuur voor haar", zegt hij. „Zij heeft misschien wel het meeste last van iedereen in deze straat. Maar de gemeente kan niet anders. Regels zijn regels. Dat is nou eenmaal zo."

De wet Natuurbescherming zegt dat er geen verstoring op mag treden tijdens het broedseizoen. „Daarom is besloten de kap uit te stellen tot in ieder geval het najaar", zegt Peters.

Schimmel

Quote Zij heeft misschien wel het meeste last van iedereen in deze straat. Gerard Petersen Roelofs laat binnen een paar foto's zien. Het zijn beelden van verschimmelde raamkozijnen. Van vochtplekken op muren. Bevroren ramen. Corrosie op een amper twee jaar oude verwarming. Allemaal problemen waarmee ze te maken heeft gehad. Dan loopt ze naar haar achtertuin en wijst naar de tegels. „Die zijn verzakt. Het wortelstelsel van de boom groeit dwars door mijn fundering heen. En dat allemaal door die rotboom."

Niet dat ze niet van bomen houdt. Ze vond 'm eigenlijk wel mooi, die haagbeuk. Al het groen in de omgeving; het was de reden waarom ze in 2007 viel voor dit huis. „Ik zag het helemaal voor me toen ik voor het eerst dit huis binnenliep. Een gezellig Engelse cottage-tuin achter, een nieuw begin van alles. Maar het liep anders. Eigenlijk staat sinds die eerste dag alles stil."

Ze heeft gezondheidsklachten, zegt ze. Jicht onder andere. Ze weet niet zeker of ze die kan toeschrijven aan haar woning. Maar de schimmels, de vochtplekken: ze wil er vanaf. En niet nog langer wachten. „Daarom was ik zo blij dat ze eindelijk de bomen gingen kappen. Maar dan halen ze dus bijna alle bomen weg, en blijft deze staan - juist deze. Vanwege twee duiven."