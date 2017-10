Deventerse is slachtoffer van 'player' of 'mensenhandelaar'

Hij is misschien een player en een gladjakker, maar daarmee kun je hem nog niet betitelen als de 'doorsnee'-mensenhandelaar die vrouwen uit Oost-Europa haalt. Sterker nog: het is de vraag of Mathias J. wel iets strafbaars heeft gedaan, in zijn relatie met een Deventerse vrouw.

Zijn advocaat probeert in elk geval voor de rechtbank in Zwolle met deze woorden twijfel te zaaien over de beschuldiging tegen haar 37-jarige cliënt. Die overigens keurig in het pak was verschenen. Vooralsnog tevergeefs: de man blijft vastzitten in elk geval tot de inhoudelijke behandeling. De officier van justitie liet doorschemeren te denken aan een tbs-maatregel. Een psycholoog had de man manipulatief genoemd, met een opgeblazen gevoel voor eigen waarde, zonder enige empathie. Een persoonlijkheidsstoornis zou daaraan ten grondslag liggen.

Prostitutie

J. zou in de periode eind 2014 tot medio 2016 een nu 25-jarige vrouw uit Deventer hebben uitgebuit, door haar in de prostitutie aan het werk te zetten en de logistiek eromheen te regelen, zoals seksadvertenties plaatsen, reserveren van hotelkamers en het vervoer erheen. Ook zou hij in haar verdiensten hebben gedeeld. Volgens justitie ging het om een kwetsbaar slachtoffer.

In zijn visie ligt het even iets anders. De man had voor de Deventerse zijn gezinnetje in Den Bosch verlaten. Ze zat volgens hem toen al in de prostitutie om haar cocaïneverslaving te bekostigen. Er volgde een periode waarin ze samen veel drugs gebruikten en zij met prostitutie het geld ervoor bleef verdienen.

Aangifte

In die tijd kon het vermeende slachtoffer volgens latere getuigen al onberekenbaar zijn: het ene moment blij, het andere boos waarbij ze al zou hebben gedreigd een 'valse aangifte' te doen als hij bij haar weg zou gaan. Hij keerde inderdaad terug naar zijn gezin, zij deed aangifte. Het Openbaar Ministerie neemt de aangifte serieus, omdat J. eerder is veroordeeld voor mensenhandel en ook andere vriendinnen geld zou hebben afgetroggeld.

Een psychiater moet nog onderzoeken of - en zo ja welke - klinische behandeling nodig is. Op 30 januari gaat de zaak verder.