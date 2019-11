Deventerse Jantine in actie tegen menstruatie-armoede: ‘Schrijnende keuze tussen brood en maandverband’

Video Raambuurt furieus over mogelijke afsluiting Bokkings­hang in Deventer, maar is dat wel terecht?

6:01 De Bokkingshang afsluiten voor verkeer, zodat de drukke route tussen de Welle en Wilhelminabrug vervalt. Het afsluiten van de weg wordt geopperd in een rapport over de aanpak van P-garage onder de brug. Die suggestie leidt tot onrust in de naastgelegen Raambuurt; bewoners vrezen voor de bereikbaarheid van de wijk. Volgens de gemeente is afsluiting niet uitgesloten, maar gaat dat voorlopig zeker niet gebeuren.