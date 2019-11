Deventerse Johanneke het theater in dankzij Japan: ‘Voelde me niet meer thuis in mijn eigen leven’

Even voorstellen

Het is moeilijk om Johanneke ter Stege in een paar woorden samen te vatten. Dichter, singer-songwriter, verhalenverteller, theatermaker, fotograaf: Johanneke is het allemaal. “Ik ben echt een maker en vind het te gek om dat wat ik maak te delen op een podium. Eigenlijk ben ik een onderzoeker, ik ben op zoek naar waar ik me in kan ontwikkelen en naar de dingen die me fascineren, zowel in de wereld als in de kunst.”