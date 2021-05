Deventerse Leah (20) twee jaar spreekbuis voor Nederlandse jeugd in Europees Parlement

Leah Corsmit (20) uit Deventer is gisteravond in Amsterdam verkozen tot Nederlands jeugdvertegenwoordiger in het Europees Parlement. Ze gaat de komende twee jaar proberen de stem van Nederlandse jongeren bij de volksvertegenwoordigers in Europa te laten horen.

Corsmit, die in Utrecht ‘Internationale Betrekkingen in historisch perspectief’ studeert, werd gekozen uit 65 jongeren die op de baan gesolliciteerd hadden. Daarvan bleven er uiteindelijk twee over, die gisteren voor een jury hun pleidooi mochten houden waarom zij de beste vertegenwoordiger zouden zijn voor Nederland. Samen met het aantal publieksstemmen dat ze in de week voorafgaand aan deze finale-avond hadden verzameld, bleek de pitch van Corsmit als beste te zijn beoordeeld.

Zenuwachtig

,,Ik was al twee uur voor mijn pitch in Amsterdam en was al die twee uur heel zenuwachtig, maar toen ik er eenmaal stond, viel dat allemaal van me af’, zegt Leah een dag later. ,,Ik denk dat het uiteindelijk nog beter ging dan ik vooraf gehoopt had.”

Haar pleidooi was uiteindelijk even simpel als doeltreffend: ,,Jongeren worden door de politiek vaak vergeten. Ik ga vragen wat jongeren zélf willen en dat overbrengen in het Europees Parlement.”

Twee jaar

Corsmit gaat twee jaar lang jongerenconferenties bijwonen, waar ook Europese politici naar toe komen. ,,Ik ga in Nederland gastlessen geven op scholen. Daar wil ik horen wat jongeren hier willen en dat neem ik mee naar die conferenties.”

Leah heeft volgende week haar eerste vergadering en krijgt daar te horen hoe haar agenda eruit gaat zien. Ze verwacht ongeveer een halve werkweek aan haar baan als jeugdvertegenwoordiger kwijt te zijn. Het eerste jaar gebruikt ze de andere helft van de tijd om haar studie af te ronden.