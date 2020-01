Deventerse Liesbeth Slot zwijgt tijdens ‘tolkprotest’ in alle talen

Auto rijdt achter op taxibus op Brinkgre­ver­weg

11:15 Op de Brinkgreverweg in Deventer is een personenauto achter op een stilstaande taxibus gereden. De taxibus stond stil op de rijbaan om iemand in of uit te laten stappen. Er zat naast de bestuurder, een passagier in de taxi. Beiden bleven volgens agenten ter plaatse ongedeerd.