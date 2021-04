Deventerse Marije Woertman krijgt kinderen aan de groente: ‘Wat je zelf kweekt, smaakt veel lekkerder’

Video Bij deze bieb in Schalkhaar leen je zorgrobot: ‘Herinner me medicijnen innemen’ of ‘draai verzoeknum­mer’

13 april Een robot die je herinnert je medicijnen te nemen of een ouderwetse telefoon die een liedje van Koos Alberts zingt om je op te vrolijken. Steeds vaker helpen technische foefjes in de zorg. Omdat de aanschaf van een zorgrobot prijzig is, biedt ‘Leen je Robot op Maat’ uitkomst. Inmiddels twee weken is deze uitleendienst actief in Schalkhaar.