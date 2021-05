Deventerse motorrijders krijgen steun van Noord-Hollandse motormuizen: ride-out van 50 fanaten naar Deventer

Over de motoroverlast was de laatste tijd het nodige te doen in Deventer. Bij het Bergkwartier en langs de Welle werden spandoeken opgehangen en in het paasweekend deelden mensen op de Wilhelminabrug duimpjes uit aan passerende motorrijders. Die reageerden later woedend op de acties. Ze voelden zich gediscrimineerd. De acties resulteerden in een besluit van de gemeente om te kijken hoe en of de geluidsoverlast die een deel van de motoren produceert beperkt kan worden.